Stand: 26.11.2020 15:24 Uhr Geplantes LNG-Terminal: Stade macht Werbung in eigener Sache

Landrat und Bürgermeister in Stade haben am Donnerstag in einem Brief an Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) Vorteile aufgezählt, die der Stader Hafen als niedersächsischer Standort für ein Flüssiggas-Terminal mitbringe, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Landrat Michael Roesberg (parteilos) sagte dem NDR, er erwarte, dass Wirtschaftsminister Althusmann die Pläne für den Stader Seehafen mit aller Kraft unterstütze. Neben Stade werden auch in Brunsbüttel und in Rostock Pläne für ein LNG-Terminal verfolgt. In Wilhelmshaven hatte sich ein möglicher Betreiber Anfang November zurückgezogen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.11.2020 | 13:30 Uhr