Stand: 28.02.2019 10:44 Uhr

Geplanter Wolfs-Abschuss: Genehmigung verlängert

Die erteilte Abschussgenehmigung für den Leitwolf aus dem Rodewalder Rudel ist bis zum 31. März verlängert worden. Dies teilte das Umweltministerium am Vormittag mit. Die ursprünglich vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) erteilte Genehmigung wäre heute ausgelaufen. In Schleswig-Holstein wurde die Frist zum Abschuss eines anderen Wolfes, der sich im Kreis Pinneberg aufhalten soll, ebenfalls um einen Monat verlängert.

Videos 00:33 Niedersachsen 18.00 Rodewalder Leitwolf ist zum Abschuss freigegeben Niedersachsen 18.00 Das Oberverwaltungsgericht hat entschieden: Der Rodewalder Wolf darf geschossen werden. Ihm konnten mehrere Angriffe auf Nutztiere nachgewiesen werden. Der Beschluss ist unanfechtbar. Video (00:33 min)

Tötung soll "zügig" erfolgen

Die Gefahr weiterer Risse von geschützten Nutztieren und der Weitergabe problematischer Jagdtechniken besteht unverändert fort, teilte das niedersächsische Umweltministerium mit. Die Tötung des Tieres, dem mehrere Angriffe auf Rinder nachgewiesen werden, soll "zügig" erfolgen, hieß es.

Wolf für mehr als 40 Risse verantwortlich

Dem Wolfsrüden mit der Kennung "GW717M" können seit April 2018 mehrere Angriffe auf Rinder nachgewiesen werden, die vor Wölfen geschützt waren. Nach Angaben des Umweltministeriums sind dem Wolf mehr als 40 Risse von Nutztieren zuzuordnen, darunter Ponys und Rinder. In DNA-Proben sei stets seine DNA nachgewiesen worden, hieß es.

Ausnahmegenehmigung ruhte zeitweise

Am vergangenen Freitag hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Rechtmäßigkeit der behördlichen Abschussgenehmigung bestätigt. Das Gericht wies damit eine Beschwerde des "Freundeskreises freilebender Wölfe" gegen die Tötung des Tieres zurück. Der Lüneburger Beschluss ist unanfechtbar. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Oldenburg den Abschuss genehmigt und einen Eilantrag des Vereins abgelehnt. Aufgrund dessen hatte die Ausnahmegenehmigung zeitweise geruht.

Landvolk für Abschuss des kompletten Rudels

Das Umweltministerium in Hannover hatte den Rüden am 23. Januarper Ausnahmegenehmigung zum Abschuss freigegeben. Darauf wurde über die Entscheidung heftig diskutiert. Die Landesjägerschaft begrüßte einen Abschuss des Tiers. Das Landvolk ging sogar einen Schritt weiter und forderte, dass gesamte Rudel zu töten. Der Verband bezweifelt, dass es reicht, nur den Leitrüden zu töten. Tierschützer verweisen dagegen darauf, dass die Tiere geschützt werden müssen. Auch in der niedersächsischen Landespolitik gibt es Vorbehalte gegen den geplanten Abschuss: Dem frühere Agrarminister Christian Meyer (Grüne) sagte, er sehe nicht genügend Kriterien erfüllt, die für den Abschuss sprechen. Dagegen hat Umweltminister Olaf Lies (SPD) seine Entscheidung bereits mehrfach verteidigt.

Schutz vor Wölfen Thema im Landtag

Im niedersächsischen Landtagsteht das Thema Wölfe auch heute auf der Tagesordnung: Die FDP-Fraktion will in ihrer dringlichen Anfrage unter anderem wissen, ob die Landesregierung politische Initiativen zur Verbesserung des Schutzes vor Wölfen plant. Der Naturschutzbund NABU hat zudem an diesem Nachmittag eine Pressekonferenz zum Rodewalder Rudel angekündigt. NABU-Landeschef Holger Buschmann hatte die erteilte Sondergenehmigung mehrfach kritisiert.

