Gemischte Bilanz nach "Gassenzauber"-Wochenende in Lüneburg Stand: 07.12.2020 07:50 Uhr Mit seinen 22 Buden ist der "Gassenzauber" in Lüneburg ein kleiner Weihnachtsmarkt-Ersatz. Nach dem ersten Wochenende sind die Schausteller zufrieden, die Polizei zählte jedoch viele Corona-Verstöße

Wie erwartet seien viele Besucher und Touristen in die Innenstadt gekommen und die sogenannten Verweilzonen waren nach Angaben der Polizei vom Sonntag bereits nach kurzer Zeit überfüllt. Vor den Buden drängten sich demnach Menschen, Abstände seien nicht eingehalten worden. Bratwürstchen und Crêpes seien überall in der Innenstadt verzehrt worden. Viele Gäste trugen laut Polizei zwar einen Mund-Nasen-Schutz, jedoch hielt sich kaum jemand an die Vorschriften in den Verweilzonen. Laut Polizei war der Sicherheitsdienst mit dem riesigen Besucherandrang überfordert. Den Beamten gegenüber gaben die meisten Touristen an, die Vorschriften in den Zonen nicht zu kennen.

Landkreis, Stadt und Schausteller treffen sich heute

Die Schausteller können die Kritik nicht nachvollziehen. Es müsse zwar noch an einigen Stellen nachgebessert werden, doch im Großen und Ganzen sei das Wochenende sehr gesittet abgelaufen, sagte ein Sprecher der Schausteller zu NDR 1 Niedersachsen. Heute wollen Stadt, Schausteller und Landkreis besprechen, ob das Hygienekonzept für die Lüneburger Weihnachtsbuden nachgebessert werden muss.

Streit um Verweilzonen: Kein Getränkeverkauf, nur Essen

Kurz vor Eröffnung des "Gassenzaubers" hatte der Landkreis das Hygienekonzept der Stadt bemängelt, weshalb die Eröffnung auf den Sonnabend verschoben worden war. Streitpunkt waren insbesondere die Verweilzonen. In diesen Zonen können die Besucher trotz Maskenpflicht die Mund-Nase-Bedeckung abnehmen, um zu essen und zu trinken. Damit diese Zonen nicht zu voll werden, hatte die Stadt entschieden, den Getränkeverkauf an den Buden komplett zu untersagen. Hintergrund war laut Stadt, dass Dritte in der Zwischenzeit weitere Mitnahme-Angebote geplant hätten, von denen die Stadt bis dato nichts gewusst habe, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Es sei zu befürchten, dass der Andrang auf die Verweilzonen zu groß werden könnte.

Aktionen rund um den "Gassenzauber" geplant

Der "Gassenzauber" ist noch bis zum 23. Dezember geplant. Besondere Aktionen sind Adventskalender in Schaufenstern mit hochwertigen Preisen, eine Märchenmeile, Lichtprojektionen und 200 Tannenbäume. Auch Künstler sollen auftreten. Kritik an dem abgespeckten Weihnachtsmarkt kommt von der Gastronomie. Der Gaststättenverband findet den Markt unfair den geschlossenen Restaurants gegenüber.

