Stand: 09.02.2023 08:26 Uhr Gemeinde Seevetal kauft Minihäuser für Geflüchtete aus Ukraine

Die Gemeinde Seevetal (Landkreis Harburg) möchte Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine in 20 Tiny Houses unterbringen. Das hat der Rat der Gemeinde beschlossen. In den mobilen Holzhäusern sei auf 30 Quadratmetern Platz für bis zu sechs Menschen. Laut einem Sprecher der Gemeinde sei der Vorteil im Vergleich zu Wohncontainern, dass die kleinen Häuser günstiger sind und später einfacher wegbewegt werden können. Im April sollen die ersten Tiny Häuser für Ukrainer in Fleestedt bezugsfertig sein. Ab Mai könnten die Minihäuser auch in Maschen aufgebaut werden. In Schleswig-Holstein hat eine Gemeinde bereits Erfahrungen mit den Minihäusern für Geflüchtete gemacht.

