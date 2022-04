Stand: 08.04.2022 08:16 Uhr Geldautomat in Ramelsloh gesprengt - Gebäude einsturzgefährdet

Ein lauter Knall hat am frühen Freitagmorgen Anwohner in Ramelsloh im Landkreis Harburg aus dem Schlaf gerissen: Unbekannte hatten dort einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter sollen anschließend mit einem Auto in Richtung A7 geflüchtet sein, teilte die Polizei mit. Die Ermittler haben unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach den Tätern gefahndet - bisher ohne Erfolg. Das Gebäude wurde durch die Explosion stark beschädigt. Ein Gutachter prüfe nun die Statik, so die Polizei. Wegen der vermuteten Einsturzgefahr konnten die Ermittler den Tatort noch nicht betreten.

