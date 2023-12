Stand: 21.12.2023 09:20 Uhr Geldautomat gesprengt: Tausende Euro fliegen auf die Straße

In der Nacht zu Samstag ist ein Geldautomat in Harsefeld (Landkreis Stade) gesprengt worden. Das teilte die Polizei mit. Durch die Wucht der Sprengung seien Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro, Glasscherben und Trümmer in die nähere Umgebung geschleudert worden. Zudem sei ein weiterer Automat zerstört worden und ein kleiner Brand entstanden, erklärte ein Sprecher der Polizei. Beim Eintreffen der gerufenen Rettungskräfte seien der oder die Täter nicht mehr vor Ort gewesen und auch die anschließende Fahndung war nach Polizeiangaben erfolglos. Das verteilte Bargeld sammelten Polizisten von Grundstücken und der Straße auf. Privatpersonen mussten widerstehen: "Wenn man sich hier an der Einsatzstelle Geld einsteckt, ist das natürlich nicht erlaubt", sagte Polizeisprecher Rainer Bohmbach. "Das ist dann schon ein Diebstahl und würde entsprechend verfolgt werden." Den Schaden am Gebäude schätzt die Polizei auf 100.000 Euro. Die Höhe einer möglichen Beute sei bisher noch nicht klar. Hinweise zur Tat nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04161) 64 71 15 entgegen.

VIDEO: Geldautomatensprengung: Scheine verteilen sich auf der Straße (1 Min)

