Stand: 13.02.2025 09:09 Uhr Geldautomat in Neetze gesprengt: Täter hinterlassen Trümmerfeld

In Neetze (Landkreis Lüneburg) haben unbekannte Täter am Dienstagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen gegen 5 Uhr einen lauten Knall gehört. Anschließend wurden mehrere Personen am Tatort beobachtet. Die Täter konnten in einem dunklen Auto fliehen. Der Geldautomat befand sich in einem kleinen Häuschen, das bei der Explosion völlig zerstört wurde. Der Schaden belaufe sich auf mehrere tausend Euro, sagte ein Sprecher der Polizei. Ob es den Tätern gelungen ist, Bargeld zu erbeuten, ist nicht bekannt. Die Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. Die Beamten rufen Zeugen auf, sich bei der Polizeiinspektion Lüneburg unter der Telefonnummer (04131) 607 21 15 zu melden.

Karte: Hier gab es 2025 Geldautomatensprengungen oder Versuche

