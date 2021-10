Stand: 02.10.2021 18:30 Uhr Geisterfahrerin verursacht Unfall bei Stade - zwei Tote

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Sonnabendnachmittag auf der Autobahn 26 bei Stade zwei Todesopfer gefordert. Eine 87-jährige Frau war nach Angaben der Polizei an der Anschlussstelle Stade-Süd gegen 14.30 Uhr falsch auf die Autobahn aufgefahren. Als die Geisterfahrerin anschließend die Spur wechselte, stieß sie mit ihrem Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die 87-Jährige war laut Polizei auf der Stelle tot. Der Fahrer des anderen Wagens, ein 48-jähriger Mann, verstarb kurz darauf ebenfalls an der Unfallstelle. Weitere Autos wurden durch umherfliegende Teile beschädigt. Die Strecke wurde gesperrt.

VIDEO: Geisterfahrt auf A26 endet tödlich (1 Min)

