Nach Geiselnahme: Hintergründe zur Entführung von Tochter in Stade Stand: 05.11.2023 17:47 Uhr Etwa 18 Stunden hatte sich ein Mann mit seiner vier Jahre alten Tochter als Geisel am Flughafen Hamburg verschanzt. Erst am Sonntagnachmittag gab der 35-Jährige auf. Begonnen hatte die Geiselnahme am Abend zuvor in Stade.

Hintergrund ist ein Sorgerechtsstreit. Die Ex-Frau des Mannes wohnt mit der gemeinsamen vier Jahre alten Tochter in Stade. Am Samstagabend eskalierte die Situation. Der 35-Jährige sei aufgrund von Sorgerechtsstreitigkeiten in eine psychische Ausnahmesituation geraten, so die Polizei.

VIDEO: NDR Info extra: Geiselnahme am Hamburg Airport beendet (05.11.2023) (5 Min)

Geiselnehmer gab bereits in Stade Schüsse ab

Im Verlauf des Streits stieß der Mann die Mutter des Kindes zur Seite, nahm die Vierjährige mit und setzte sich in sein Auto, mit dem er nach Richtung Hamburg fuhr. Zuvor soll er zwei Mal mit einer Pistole in die Luft geschossen haben, "um Widerstand zu verhindern und mögliche Zeugen auf Abstand zu halten", wie ein Polizeisprecher mitteilte. In Hamburg war der Mann am Samstagabend mit dem Auto auf das Vorfeld des Airports gefahren, schoss erneut zweimal in die Luft und stoppte neben einer Passagiermaschine. Der Flughafen wurde gesperrt, die Terminals geräumt. Am Sonntagnachmittag gab der Mann auf und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Wohnung des 35-Jährigen in Buxtehude durchsucht

Bereits während der laufenden Geiselnahme durchsuchte die Polizei die Wohnung des Mannes in Buxtehude. Dabei seien Beweismittel sichergestellt worden, sagte ein Sprecher. Auch ein Sprengstoffspürhund kam zum Einsatz. Die 39 Jahre alte Mutter der Vierjährigen hatte zuvor Strafanzeige wegen des Verdachts der Kindesentziehung bei der Polizei erstattet.

Wegen Kindesentzugs bereits verurteilt

Laut den Ermittlern ist der 35-Jährige bereits vorbestraft. Nachdem er Mitte 2022 seine Tochter gegen den Willen der Mutter in die Türkei brachte und dort über mehrere Monate aufhielt, war er wegen Kindesentzugs zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

