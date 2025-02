Stand: 03.02.2025 09:21 Uhr Gegen Bau der A39: Aktivisten protestieren in Lüneburg

Umweltaktivisten des"Lüneburger KlimaKollektivs und von Robin Wood haben am Sonntag gegen den Bau der A39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg protestiert. Anlass für den Protest sei der Planfeststellungsbeschluss für den ersten Bauabschnitt in der Region Lüneburg gewesen, teilten die Aktivistinnen und Aktivisten mit. Den Beschluss hatte das niedersächsische Verkehrsministerium vor zwei Wochen bekannt gegeben. Auf und neben dem Gebäude der Autobahn GmbH in Lüneburg wurden den Angaben zufolge Banner mit der Aufschrift "Bahn statt Autobahn" und "Unsere Zukunft?! Wald statt Asphalt!" aufgehängt. Die beiden Initiativen kritisieren, dass trotz des "dringenden Finanzbedarfs bei der Bahn für Sanierung, Modernisierung, Reaktivierung und Ausbau" Autobahnen neu- und ausgebaut würden. Die rund 105 Kilometer lange Autobahn zwischen Lüneburg und Wolfsburg soll laut Verkehrsministerium den Lückenschluss der A39 schaffen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.02.2025 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg