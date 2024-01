Stand: 05.01.2024 18:58 Uhr Gefundener Schädel bei Tostedt ist eine Fälschung

Bei dem in einem Waldstück bei Tostedt (Landkreis Harburg) entdeckten Schädel handelt es sich einem rechtsmedizinischen Gutachten zufolge um eine Fälschung. Laut Polizei hat die Untersuchung ergeben, dass Knochen und Zähne mit einem Kleber präpariert waren. Der Schädel gehört daher offenbar zu einem Lehrskelett oder Schaustück. Die Polizei geht daher nicht von einem Verbrechen aus, die Ermittlungen dauern jedoch weiter an. Spaziergänger hatten den Schädel am 27. Dezember in einer kleinen Seitenstraße sichtbar auf einem Haufen aus Laub und Ästen entdeckt und die Polizei alarmiert.

