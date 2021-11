Stand: 29.11.2021 17:46 Uhr Geflügelpest in Betrieb im Landkreis Harburg

In einem Betrieb im Landkreis Harburg ist die Geflügelpest ausgebrochen. Betroffen ist eine Gänseherde mit rund 1.200 Tieren. Das Veterinäramt nehme die Situation sehr ernst, heißt es aus dem Kreishaus in Winsen. Zusammen mit dem niedersächsischen Landwirtschaftsministerium und dem Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES), aber auch mit den Nachbarlandkreisen Rotenburg und Heidekreis würden alle notwendigen Schritte unternommen, um den Ausbruch einzudämmen. Bereits nach Bekanntwerden des Geflügelpestverdachts sei der Betrieb gesperrt worden. Die Gänse werden den Angaben zufolge getötet. Das Kreisveterinäramt bereitet weitere Maßnahmen vor: Voraussichtlich ab Dienstag sollen verschiedene Zonen eingerichtet werden, in denen strenge Seuchenschutzmaßnahmen gelten. Außerdem gilt, ebenfalls von Dienstag an, eine Stallpflicht für Geflügel im gesamten Landkreis Harburg.

