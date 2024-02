Stand: 27.02.2024 09:24 Uhr Geduld "überreizt": Polizei kassiert Handy von Frau ein

In Lüneburg hat eine 40-Jährige die Geduld der Polizei "überreizt" - nun ist sie ihr Handy los. Denn die polizeibekannte Frau hat laut Mitteilung in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehr als 100 Mal den Notruf gewählt. Eine Streifenwagenbesatzung traf die Frau zu Hause nicht an, fand sie aber schließlich in der Innenstadt. Von einer Not sei nichts zu sehen gewesen, es habe "keine Hilfsbedürftigkeit ihrerseits" bestanden. Damit sie nicht weiter die Notrufleitung missbrauchte, kassierten die Polizisten das Mobiltelefon ein, wie es weiter hieß.

