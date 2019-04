Stand: 28.04.2019 16:09 Uhr

Gedenkstätte Bergen-Belsen erinnert an Befreiung

Im ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen (Landkreis Celle) haben am Sonntag Überlebende, ihre Angehörigen und Vertreter aus Politik und Gesellschaft mit einer Kranzniederlegung an die Befreiung vor 74 Jahren erinnert. Als Vertreter des Landes Niedersachsens und Vorsitzender des Stiftungsbeirates sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD): "Nur wenige haben überlebt. Ihrer gedenken wir heute wie aller anderen Opfer des Konzentrationslagers Bergen-Belsen." Tonne warnte mit Blick auf die bevorstehenden Europawahlen vor Wahlerfolgen von Nationalisten. "Es liegt an uns, für Europa, für die Demokratie und für die offene Gesellschaft zu werben", sagte er laut Manuskript. Stellvertretend für die Überlebenden hielt Zsuzsa Misur eine Ansprache. Misur war als Kleinkind mit ihren Eltern in das sogenannte Ungarnlager deportiert worden.

Tag der Erinnerung in Bergen-Belsen



















Gedenkstätten müssten Position gegen Demokratiegegner beziehen

Jens-Christian Wagner von der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten mahnte Lehren aus der Geschichte an: "Gegner der liberalen, offenen Demokratie schaffen es überall auf der Welt mit denselben Mitteln, Wählerstimmen zu sammeln." Dazu zählten Angstmacherei vor vermeintlich Fremden, ein Schüren von Nationalismus und die Diffamierung politischer Gegner als sogenannte Volksfeinde. Gedenkstätten seien gefordert, gegenüber solchen Parolen Position zu beziehen, sagte Wagner laut Redemanuskript. Nötig sei eine aktive, kritische und gegenwartsbezogene Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit.

74 Jahre befreites KZ Bergen-Belsen 28.04.2019 16:00 Uhr Die Gedenkstätte Bergen-Belsen hat am Sonntag an die Befreiung des Konzentrationslagers vor 74 Jahren erinnert. Auch Holocaust-Überlebende sind zu der Gedenkfeier gekommen.







Mehr als 70.000 Menschen starben in Bergen-Belsen

Im Anschluss an die Zeremonie wurde eine Ausstellung über die Rolle der Wehrmacht in Bergen-Belsen eröffnet. "Wir wollen damit die vielfältigen Beziehungen der Wehrmacht zu den verschiedenen Lagern und ihre Verantwortung für die Verbrechen deutlich machen", sagte Stiftungssprecher Jens Binner. Im Lager Bergen-Belsen starben mehr als 52.000 KZ-Häftlinge und 20.000 Kriegsgefangene. Britische Soldaten befreiten die Überlebenden am 15. April 1945.

