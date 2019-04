Stand: 28.04.2019 09:22 Uhr

Gedenkstätte Bergen-Belsen erinnert an Befreiung

In der Lüneburger Heide wird heute an die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen vor 74 Jahren erinnert. Zu der Gedenkfeier werden auch Holocaust-Überlebende erwartet. Zsuzsa Misur, die als Kleinkind mit ihren Eltern in das sogenannte Ungarnlager deportiert wurde, wird die Ansprache nach der Kranzniederlegung halten. Weitere Gäste sind Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) als Vorsitzender des Stiftungsbeirates sowie Verteidigungs-Staatssekretär Peter Tauber. Anschließend wird eine Schau über die Rolle der Wehrmacht im Nationalsozialismus eröffnet. Im Lager Bergen-Belsen starben mehr als 52.000 KZ-Häftlinge und 20.000 Kriegsgefangene. Britische Soldaten befreiten die Überlebenden am 15. April 1945.

Das Leid der Kinder im KZ Bergen-Belsen Hallo Niedersachsen - 15.04.2018 19:30 Uhr 3.500 Kinder mussten die Hölle im KZ Bergen-Belsen durchstehen. Einer von ihnen ist der heute 81-jährige Ivan Lefkovits. Eine Sonderausstellung erzählt auch seine Geschichte.







3,72 bei 25 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen AfD scheitert mit Klage vor Staatsgerichtshof Im Stiftungsrat der niedersächsischen Gedenkstätten werden auch künftig keine AfD-Abgeordneten sitzen. Der Staatsgerichtshof in Bückeburg hat eine Klage der Fraktion zurückgewiesen. (15.01.2019) mehr Bergen-Belsen: Erinnerung und Mahnung Im damaligen Konzentrationslager in der Heide starben Zehntausende Menschen, darunter Anne Frank. Seit 1952 erinnert in Bergen-Belsen eine Gedenkstätte an die Opfer. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.04.2019 | 09:00 Uhr