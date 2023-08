Gebrochene Schweißnaht legt Schiffshebewerk Scharnebeck lahm Stand: 10.08.2023 12:05 Uhr Wegen eines Defekts steht das Schiffshebewerk Scharnebeck gerade still. Auf dem Elbeseitenkanal gibt es bereits einen Stau. Nun soll der zweite Trog in Betrieb gehen, der eigentlich noch saniert wird.

Auf der Elbe müssten bereits Schiffe in den Häfen Geesthacht und Lauenburg in Schleswig-Holstein parken, weil der Kanal aus nördlicher Richtung voll belegt ist, heißt es von der Wasserschutzpolizei. Den Angaben zufolge ist eine Schweißnaht in einem der beiden Tröge gebrochen. Weil dadurch die Statik beeinträchtigt sei, musste der Trog sofort stillgelegt werden, wie Helge Meyer, Projektleiter beim Schiffshebewerk, dem NDR in Niedersachsen erklärte. Da der zweite Trog auch außer Betrieb ist, ist in Scharnebeck auf dem Wassserweg derzeit kein Durchkommen möglich.

Zweiter Trog soll früher in Betrieb

Die Reparatur des defekten Troges würde zwei bis drei Wochen dauern, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt dem NDR mit. Deswegen wird jetzt versucht, den zweiten Trog in Betrieb zu nehmen, der seit Jahren saniert wird und nahezu fertig ist. Bis Ende des Jahres bekommt das Bauwerk einen Stoßschutz, der verhindern soll, dass ein Schiff gegen die Trogmauer fährt. Projektleiter Meyer zeigte sich optimistisch, dass die Inbetriebnahme des zweiten Trogs heute noch klappen könnte. Danach würde es zwei bis drei Tage dauern, den Schiffsstau auf dem Elbeseitenkanal und in den Häfen Lauenburg und Geesthacht aufzulösen.

