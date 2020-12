Gassenzauber und Glühwein: Lüneburg will in die City locken Stand: 03.12.2020 10:00 Uhr Mit einem weihnachtlichen Gassenzauber will Lüneburg im Dezember Besucher in die Innenstadt locken. Kostenlose Busfahrten in die City wird es - anders als angekündigt - jedoch nicht geben.

Von Freitag an laden insgesamt 22 Buden zu Glühwein, Bratwurst und Schmalzkuchen ein. Sie werden an vier Plätzen auf kleinen sogenannten Weihnachtsinseln aufgestellt. "Es ist ein Experiment", sagte Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) NDR 1 Niedersachsen. "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt." Andere Städte im Nordosten Niedersachsens kritisieren den Vorstoß zwar nicht offen, stellen aber klar, dass sie zum Schutz der Gesundheit in der Corona-Pandemie keinen Alkoholausschank befürworten.

Hilfspaket zur Stärkung des Einzelhandels

Anders als angekündigt wird es an den Adventswochenenden im Landkreis keine kostenlosen Busfahrten geben. Der Grund ist nach Angaben der Stadt, dass es keine rechtzeitige Absprache mit dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) gegeben hat. Die Stadt Lüneburg ist aber mit anderen Angeboten darum bemüht, Kunden für den Weihnachtseinkauf in die Innenstadt zu holen. So können Bürger aus Stadt und Landkreis einen Zehn-Euro-Gutschein erhalten, wenn sie zum Einkaufen an den Advents-Samstagen mit dem Rad in die Stadt fahren.

Essen und Trinken nur in vier Zonen

Das Besondere an dem Gassenzauber sind vier Verweilzonen, in denen ausschließlich im Sitzen konsumiert werden darf. Die Maskenpflicht in der Altstadt wird ausgeweitet, der Verzehr im Stehen ist verboten. Bis zum 23. Dezember sind die Stände offiziell bis 20 Uhr geöffnet, eine Stunde Spielraum ist eingeplant. Sicherheitspersonal und das Ordnungsamt werden auf die Einhaltung der Corona-Regeln achten. Besondere Aktionen sind Adventskalender in Schaufenstern mit hochwertigen Preisen, eine Märchenmeile, Lichtprojektionen und 200 Tannenbäume. Auch Künstler sollen auftreten.

