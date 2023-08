Stand: 28.08.2023 11:17 Uhr Gasleitung manipuliert - wollte Sohn seine Eltern töten?

Am Landgericht Stade hat am Montag der Prozess gegen einen 32 Jahre alten Mann begonnen. Er soll im September vergangenen Jahres versucht haben, seine Eltern umzubringen. Den Angaben zufolge manipulierte er eine Gasleitung im Haus seiner Eltern in Hollern-Twielenfleth (Landkreis Stade). Sein Ziel sei es gewesen, mit einer Zeitschaltuhr eine Explosion auszulösen. Aufgrund eines Kurzschlusses kam es allerdings nicht dazu. Darüber hinaus soll der Angeklagte Waffen rechtswidrig besessen und gelagert haben. Ein Urteil könnte im Oktober fallen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.08.2023 | 08:30 Uhr