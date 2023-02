Stand: 13.02.2023 13:52 Uhr Gasexplosion in Stade - Mann schwer verletzt

Bei einer starken Verpuffung einer Gasflasche ist der Bewohner eines Hauses in Stade verletzt worden. Der 54-Jährige wurde mit schwersten Brandverletzungen per Hubschrauber in eine Hamburger Spezialklinik gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich die Explosion im Dachgeschoss bei privaten Renovierungsarbeiten. An der Unglücksstelle befanden sich keine Möbel, nur die Gasflasche und ein darauf befestigter Heizstrahler. Die Feuerwehr konnte inzwischen kein weiteres Gas in dem Haus in Stademoor mehr feststellen. Die Unglücksstelle wird jedoch weiter überprüft, weil bei der Gasexplosion eine Mauer in dem Haus verschoben wurde.

