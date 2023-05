Stand: 02.05.2023 17:12 Uhr Gasaustritt in Ebstorf: Polizei gibt Entwarnung

In Ebstorf (Landkreis Uelzen) hat es am Dienstagmittag eine Warnung vor Gas gegeben. Laut Polizei war es aus einer Leitung in der Bahnhofstraße ausgetreten. Inzwischen sei die Gefahr aber gebannt. Das Leck werde repariert, sagte ein Sprecher. Auch die Straßensperrung konnte aufgehoben werden. Die Bahnhofstraße in Ebstorf ist wieder halbseitig befahrbar. Erst am vergangenen Freitag war es ebenfalls in Ebstorf zu einer Explosion in einer Biogasanlage gekommen. Der Vorfall ereignete sich während Wartungsarbeiten, Verletzte gab es keine.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.05.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gas