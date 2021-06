Stand: 24.06.2021 08:34 Uhr Gartow: Neue Schneisen sollen Waldbrände verhindern

In Gartow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) startet heute ein Projekt, um Waldbrände künftig zu verhindern. Dabei sollen neue Waldbrandschneisen entstehen und der Wald langfristig umgestaltet werden. Feuerwehrleute und Förster legen einen 500 Meter langen und bis zu 50 Meter breiten Brandschutzstreifen entlang der B248 im Gartower Forst an. Dazu beschneiden sie Bäume und entfernen Kleinholz sowie Bodenbewuchs. Darüber hinaus sollen in den kommenden Jahren auch hitze- und feuerresistente Bäume wie Feldahorn gepflanzt werden.

24.06.2021