Stand: 05.04.2024 21:46 Uhr Gabelstapler fällt in Hafenbecken von Bleckede

In Bleckede an der Elbe im Landkreis Lüneburg ist am Freitagmittag ein Gabelstapler samt Fahrer ins Hafenbecken gestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Fahrer sich leicht verletzt und durchnässt ans Ufer retten. Der Stapler war nach Auskunft der Feuerwehr im trüben, mehr als drei Meter tiefen Wasser zunächst nicht zu sehen. Er konnte dann aber von Tauchern lokalisiert und schließlich mit einem Kran geborgen werden. Gut 40 Helfer waren laut Feuerwehr mehr als vier Stunden im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

