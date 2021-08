Stand: 03.08.2021 19:31 Uhr GEKA-Mitarbeiter bei Arbeiten mit Sprengstoff verletzt

Bei einem Arbeitsunfall bei der bundeseigenen Gesellschaft zur Entsorgung von chemischen Kampfstoffen und Rüstungsaltlasten (GEKA) in Munster (Heidekreis) ist ein Feuerwerker verletzt worden. Der Mann habe am Montag bei Arbeiten mit Sprengstoff Verletzungen an der Hand davongetragen und sei ins Krankenhaus gebracht worden, sagte GEKA-Geschäftsführer Frank Lorkowski. Passiert sei der Unfall beim Hantieren mit Sprengmaterial, um Minen zu räumen. Die GEKA saniert den mit chemischen Kampfmitteln und Kampfstoffen verseuchten Dethlinger Teich im Heidekreis.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.08.2021 | 06:30 Uhr