Stand: 22.09.2021 11:42 Uhr Fußgänger in Zeven absichtlich angefahren? Urteil erwartet

Ein 32-jähriger Autofahrer soll im Dezember 2020 in Zeven (Landkreis Rotenburg) absichtlich zwei Fußgänger gerammt haben. Heute wird vor dem Landgericht Stade das Urteil in dem Fall erwartet. Dem Mann wird unter anderem versuchter Totschlag und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zur Last gelegt. Er soll mit seinem Auto gezielt auf ein Ehepaar aus Selsingen zugefahren sein, das auf einem Gehweg unterwegs war. Zweimal habe er auf die Frau und den Mann zugehalten, sie dabei erfasst und schwer verletzt, so die Staatsanwaltschaft. Gemeinsam mit einem weiteren Beteiligten soll er dann noch auf beide Opfer eingetreten haben. Hintergrund der Tat könnte laut Polizei ein Streit zwischen zwei Familien gewesen sein.

