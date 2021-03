Stand: 15.03.2021 14:21 Uhr Fußgänger bei Unfall in Walsrode getötet

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 209 in Walsrode ist am Montagmittag ein Fußgänger ums Leben gekommen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wurde der Mann auf der Verdener Straße von einem Lkw erfasst und überrollt. Die Ursache für den Unfall ist laut Polizei noch unklar. Wegen der Bergungsarbeiten musste die B209 in beide Richtungen gesperrt werden.

