Stand: 16.08.2021 19:08 Uhr Fünf Verletzte nach Linienbus-Unfall in Ebstorf

Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem landwirtschaftlichen Gespann in Ebstorf (Landkreis Uelzen) sind am Montagnachmittag fünf Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei war der 56-jährige Busfahrer möglicherweise zu weit links gefahren. Der Fahrer des Gespanns musste abbremsen und kam auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern. Der Bus kollidierte dann mit einem der beiden Anhänger. Neben dem Busfahrer wurden vier Mitfahrerinnen zwischen 16 und 71 Jahren jeweils leicht verletzt. Am Unfallort waren mehrere Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz. Am Linienbus entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden dürfte sich laut Polizei auf gut 100.000 Euro belaufen. In Folge des Zusammenstoßes verlor der zweite Anhänger einen Teil der Ladung. Das Getreide ergoss sich über die Fahrbahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.08.2021 | 06:30 Uhr