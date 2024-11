Stand: 11.11.2024 09:12 Uhr Fünf Männer wollen volle Einkaufswagen aus dem Laden schmuggeln

Am Donnerstagnachmittag soll eine Gruppe von fünf Männern versucht haben, zwei voll beladene Einkaufswagen aus einem Lebensmittelmarkt in Rosengarten-Klecken (Landkreis Harburg) an der Kasse vorbei zu schmuggeln. Das berichtet die Polizei. Die Waren hatten demnach einen Gesamtwert von mehr als 800 Euro. Die Männer wollten den Angaben zufolge einen günstigen Moment nutzen, um die Wagen durch den Hauptausgang zu schieben. Doch Mitarbeitende stellten sich ihnen in den Weg. Daraufhin ließen die Täter die Beute zurück, schubsten die Angestellten zur Seite und flüchteten. Einen 27-Jährigen nahmen Beamte im Rahmen ihrer Fahndung fest. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen versuchten räuberischen Diebstahls eingeleitet.

