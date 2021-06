Fünf Festnahmen bei Drogenrazzia in und um Lüneburg Stand: 23.06.2021 15:16 Uhr Am Mittwoch hat die Polizei bei einer Drogenrazzia im Landkreis Lüneburg fünf Personen festgenommen. Die Ermittler sicherten diverse Beweismittel - inklusive Waffen und Munition.

Mehr als 200 Beamte der Bereitschaftspolizei, von MEK und SEK stürmten in den Morgenstunden acht Objekte in der Stadt Lüneburg und Umgebung. Gegen die fünf Männer im Alter zwischen 24 und 26 Jahren hatten die Behörden zuvor Haftbefehle wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen erwirkt.

Polizei ermittelte monatelang verdeckt

Laut einer Mitteilung der Polizei Lüneburg haben die Fahnder bei dem Einsatz mehrere zehntausend Euro Bargeld, Fahrzeuge, Schusswaffen, Munition sowie Betäubungsmittel sichergestellt. Nach eigenen Angaben hatte eine Ermittlungsgruppe mehrere Monate lang Beweise gegen das Quintett zusammengetragen. Die Fahnder sollen während eines anderen Verfahrens aus dem Frühjahr 2020 auf die Gruppe gestoßen sein. Außerdem habe das Bundeskriminalamt umfangreiche sogenannte Krypto-Telefon-Datensätze beigesteuert.

