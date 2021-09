Stand: 14.09.2021 08:24 Uhr Früheres Hotel in Jesteburg wird zur Flüchtlingsunterkunft

Das frühere "Hotel Niedersachsen" in Jesteburg soll laut dem Landkreis Harburg ab Ende September als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden. In dem ehemaligen Hotel können demnach bis zu 88 Menschen untergebracht werden. Mit der neuen Unterkunft reagiert der Landkreis eigenen Angaben zufolge auf den zunehmenden Bedarf an Plätzen - aktuell kämen etwa 30 Flüchtlinge pro Woche in den Landkreis. Das seien fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.

