Früherer SS-Mann Gröning ist tot

Der frühere SS-Mann Oskar Gröning ist Ende vergangener Woche in einem Krankenhaus gestorben. Sein Anwalt Hans Holtermann sagte am Montagabend auf Nachfrage des NDR, dass er dies der Staatsanwaltschaft Hannover mitgeteilt habe. Nähere Details wolle er nicht nennen, sagte Holtermann: "Da wird es von unserer Seite aus nichts mehr geben." Oliver Eisenhauer von der Staatsanwaltschaft Hannover sagte: "Uns liegt ein entsprechendes Schreiben von Herrn Grönings Anwalt vor. Darin wurde uns kurzfristig mitgeteilt, dass dessen Mandant verstorben sei."

Eisenhauer fügte hinzu, es liege bislang noch keine Sterbeurkunde vor. Deshalb könne man den Todesfall nicht offiziell bestätigen. Üblicherweise werde dieser Schriftsatz vom Krankenhaus an das zuständige Standesamt verschickt. Der Vorgang dauere meist ein paar Tage.

Verurteilt wegen Beihilfe zum Mord

Gröning war im Juli 2015 vom Landgericht Lüneburg wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen im Vernichtungslager Auschwitz zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Er hatte in den vergangenen Jahren mehrfach Gnadengesuche gestellt, aktuell sollte die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza (CDU) darüber befinden. Gröning wurde verurteilt, ohne dass ihm eine konkrete Tötung nachgewiesen wurde. Er habe durch das Bewachen von Gepäck und das Verwalten der Gelder der Gefangenen in Auschwitz die Morde gefördert, heißt es in dem Urteil, das seit September 2016 rechtskräftig ist.

Meldung mit internationalem Echo

Die Meldung von Grönings Tod war innerhalb weniger Minuten auch auf internationalen Nachrichtenportalen zu finden. "Der Buchhalter von Auschwitz stirbt vor Antritt seiner Haftstrafe", titelte etwa die "New York Times". Auch die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtete auf ihrer Internetseite per Eilmeldung - ebenso die italienische Tageszeitung "La Repubblica" und mehrere Schweizer Zeitungen.

Der Kemptener Anwalt Thomas Walther äußerte noch am Abend in einer Stellungnahme, es sei den Hinterbliebenen der Opfer um ein rechtskräftiges Urteil gegangen. Der vom Bundesgerichtshof bestätigte Schuldspruch des Landgerichts Lüneburg bestehe nun über die Grenzen des Lebens hinaus. Beim Lüneburger Prozess gegen Gröning waren rund 50 Nebenkläger aufgetreten, die meisten von ihnen Überlebende von Auschwitz-Birkenau.

Erstes Gnadengesuch abgelehnt

Mitte Januar hatte die Staatsanwaltschaft Lüneburg ein erstes Gnadengesuch des 96-Jährigen abgelehnt, mit dem er einen Haftantritt abwenden wollte. Davor hatte das Bundesverfassungsgericht nach Grönings Beschwerde einen Haftaufschub abgelehnt.

