Frostige Nächte in Niedersachsen: Winter-Comeback hält an Stand: 03.04.2022 12:39 Uhr Nachtfrost und klirrende Kälte: Der Winter ist zurück - und das Anfang April. Auch in der Nacht zu Sonntag hat es in Teilen Niedersachsens gefroren.

Im Alten Land südlich von Hamburg und in der Region Hannover bei Gleidingen etwa herrschten Minusgrade. Dort stehen traditionell viele Obstbäume und die Bäuerinnen und Bauern sorgen sich nun um ihre Ernte. Mit Beregnungsanlagen haben sie in der Nacht versucht, den Schaden zu begrenzen.

Mit Eiswärme gegen den Frost

Der Trick: Bei Frost und starken Minustemperaturen setzen die Obstbauern auf "Eiswärme", um schon vorhandene Blätter und Blüten zu schützen. Bei der sogenannten Frostschutzberegnung werden Obstplantagen künstlich beregnet, wodurch auf den Bäumen eine Art Eispanzer entsteht. Solange die Schicht nach außen wächst, greift der Frost die Knospen innen nicht an. Es entsteht eine Erstarrungswärme, die die Temperatur bei null Grad Celsius hält.

Weitere Informationen Die Wettervorhersage für Niedersachsen Wie wird das Wetter heute, morgen und in den kommenden Tagen? Der Ausblick. mehr

Vorhersage: Vier bis zehn Grad in den kommenden Tagen

Ein Blick auf das Wetter der kommenden Tage, das eher ungemütlich wird: Am Montag ist es meist stark bewölkt und zeitweise gibt es Regen, der besonders an der Nordsee und der Unterelbe teils kräftig ist. In Südniedersachsen ist es anfangs noch meist trocken. Die Temperaturen erreichen vier bis zehn Grad. An der See wird es stürmisch. Am Dienstag wird es teils wolkig, teils aufgelockert, im Süden meist wolkig und zeitweise Regen. Die Temperaturen liegen bei bis zu zehn Grad.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.04.2022 | 12:00 Uhr