Stand: 12.10.2023 10:51 Uhr Frontalzusammenstoß auf B404: Zwei Personen schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B404 sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet ein 49-jähriger Mann gegen 5.30 Uhr bei Handorf (Landkreis Lüneburg) in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Der Unfallverursacher und die Fahrerin des anderen Wagens wurden in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die schleudernden Unfallwagen touchiert. Die Bundesstraße wurde aufgrund der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher gesundheitliche Probleme hatte. Der Schaden wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt.

