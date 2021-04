Stand: 04.04.2021 12:23 Uhr Friedensaktivisten protestieren vor Rheinmetall in Unterlüß

Eine Gruppe von Friedensaktivistinnen und -aktivisten hat am Karsamstag vor dem Hauptgebäude des Waffenproduzenten Rheinmetall in Unterlüß (Landkreis Celle) demonstriert. Auf Transparenten und mit Slogans wie "Frieden schaffen ohne Waffen" und "Krieg beginnt hier" kritisierten die zwölf Teilnehmenden fortlaufende Rüstungsproduktion bei Rheinmetall und forderten ihr Ende. Der Rüstungsgüter-Produzent liefere Waffen und Munition auch in Krisengebiete und an Konfliktparteien und umgehe die "wenigen und unzureichenden Exportbeschränkungen des deutschen Staates", indem er zusätzlich im Ausland produziere, so die Demonstranten. Die Aktion vor den Toren des Rheinmetall-Werkes war Teil der traditionellen Friedensproteste an den Osterfeiertagen.

