Fridays for Future: Sommerkongress in Lüneburg gestartet Stand: 08.08.2023 19:18 Uhr Der Sommerkongress von Fridays for Future ist am Dienstag in Lüneburg gestartet. Klimaaktivisten wollen über Strategien und Zukunft der Bewegung sprechen. Auch Luisa Neubauer wird erwartet.

"Der Sommer hat der Gesellschaft unmissverständlich vor Augen geführt, wie radikal und gefährlich die Klimakrise auch in Deutschland bereits ist", sagte Neubauer vorab. Die Menschen in Deutschland seien nicht angemessen vor der Katastrophe geschützt.

Kongress von Fridays for Future läuft bis zum 12. August

Rund 1.000 Menschen werden nach Angaben von Fridays for Future an dem bundesweiten Kongress in Lüneburg teilnehmen. Bis zum 12. August treffen sich demnach Interessierte von 14 bis 29 Jahren. Laut Fridays for Future (FFF) wollen die Aktivistinnen und Aktivisten bei ihrem Treffen in der Leuphana Universität "Kräfte bündeln, neue Strategien entwickeln und gemeinsam über die Zukunft der Bewegung reden". Auf ihrer Internetseite heißt es: "Wir werden Erfahrungen teilen, Erfolge feiern, mit Expert*Innen lernen, kreative Aktionen starten und eine gute Zeit haben." Viele Programmpunkte finden im Kurpark statt.

Programm des FFF-Kongresses zum Klima: Input, Diskussion, Freizeit

Nach Angaben der Veranstalter wird das Programm aus sechs verschiedenen Themen und Bereichen bestehen:

Klimapolitischer Input (Gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sollen die aktuelle Klimapolitik und Krisenlage analysiert werden.)

Skillsharings (Gelernt werden soll unter anderem, wie Demos angemeldet und Kampagnen entwickelt werden.)

Best Practises (Lernen aus Geschichten, Kampagnen und Strategien, bei denen Erfolge im Kampf gegen die Klimakrise erzielt wurden.)

Globale Gerechtigkeitsperspektiven (Dabei geht es um die Frage: Wie kann echte globale Klimagerechtigkeit aussehen?)

Raum für strategische Debatten (Diskussionen über neue Taktiken und Strategien im Kampf gegen die Klimakrise.)

Raum für Vernetzung und Austausch (Beim gemeinsamen Freizeitprogramm wie Yoga oder Konzerten sollen neue Kontakte geknüpft werden.)

Nächster globaler Klimastreik im September

Zuletzt hatten die Klimaaktivisten am 3. März zum globalen Klimastreik aufgerufen. Laut Polizei verliefen die Proteste friedlich. In Hannover demonstrierten nach Polizeiangaben knapp 1.000 Klimaaktivisten gemeinsam mit Beschäftigen des Öffentlichen Dienstes. Das war auch in Göttingen der Fall. Dort gingen rund 2.000 Menschen auf die Straße. Anders als in Hannover kam es in Göttingen zu einem Zwischenfall: Dort klebten sich Mitglieder der "Letzten Generation" aus Protest auf eine Straße. Rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte die Demonstration in Oldenburg. Doch nicht nur in den größeren Städten fanden Proteste fürs Klima statt. Rund 150 Aktivistinnen und Aktivsten zogen beispielsweise durch Vechta. Weitere Demonstrationen gab es unter anderem in Lüneburg, Wilhelmshaven, Braunschweig und Osnabrück. Der nächste globale Klimastreik ist für den 15. September geplant.

