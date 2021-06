Stand: 22.06.2021 07:21 Uhr Freundin ermordet? Prozess gegen 19-Jährigen beginnt

Vor dem Landgericht Lüneburg beginnt heute Vormittag der Prozess gegen einen 19-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft legt ihm heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen zur Last. Der junge Mann soll Mitte Januar seine gleichaltrige Freundin in Lüneburg erstochen haben. Laut Anklage habe er bei einem Gespräch in ihrem Auto die ausgesprochene Trennung nicht akzeptieren und die junge Frau keinem anderen Mann gönnen wollen. Aus Wut habe er seiner Freundin mehrere tödliche Stiche versetzt. Ein Küchenmesser war wenig später in der Nähe des Tatorts auf einem Parkplatz gefunden worden. Der Angeklagte schweigt bisher zu den Vorwürfen.

