Fremder nimmt Mädchen vom Spielplatz mit - Bruder alarmiert Vater Stand: 10.10.2023 11:47 Uhr Ein Mann soll im Buchholzer Ortsteil Trelde ein Mädchen von einem Spielplatz mitgenommen haben. Der Mann wurde dort offenbar häufiger gesehen. Erst eine Woche später vernahm die Polizei die Familie des Mädchens.

Der Mann sei am Sonntag, 1. Oktober, auf dem Spielplatz Kahlenberg im Landkreis Harburg aufgetaucht, wie die Polizei erst jetzt mitteilte. Das siebenjährige Mädchen hatte dort mit seinen drei Geschwistern gespielt. Der Mann habe sich in den Monaten zuvor regelmäßig auf dem Spielplatz aufgehalten und sei den Geschwistern aufgefallen, hieß es von der Polizei. Dieses Mal soll er die Siebenjährige an die Hand genommen und sich mit ihr vom Spielplatz entfernt haben, so schilderte es ihr Bruder der Polizei. Mit seinem Handy habe er daraufhin den Vater zu Hause angerufen. Der fuhr sofort los und traf einige Hundert Meter entfernt vom Spielplatz auf den Unbekannten mit seiner Tochter.

Verzögerungen bei den Ermittlungen der Polizei

Laut Polizei nahm der Vater seine Tochter an sich, fuhr nach Hause und informierte die Polizei. Einsatzkräfte fahndeten nach dem Mann, konnten ihn aber nicht finden. "Leider wurde der Vater nach dem Abschluss der Fahndung von den eingesetzten Beamten nicht mehr persönlich kontaktiert und die interne Weitergabe nicht priorisiert, sodass eine ausführliche Vernehmung zur Sache erst eine Woche später durch Beamtinnen des zuständigen Fachkommissariats erfolgte", sagte Kriminaldirektor Thomas Meyn, der Leiter der Polizeiinspektion Harburg. Dieses Vorgehen entspräche nicht den Standards der Polizei und werde intern mit den Verantwortlichen nachbereitet.

Polizei ermittelt wegen Entziehung Minderjähriger

Die Polizei sucht jetzt Zeugen und beschreibt den Unbekannten wie folgt:

etwa 20 bis 30 Jahre alt

sprach akzentfreies Deutsch

rund 1,80 Meter groß und schlanker Körperbau

trug leichten Dreitagebart und seine längeren blonden Haare zu einem Dutt gebunden

hatte eine schwarze Arbeitshose der Marke "Engelbert Strauss", ein grünes Oberteil und eine grüne Cappy an

Die Polizei ermittelt wegen der Entziehung Minderjähriger. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sollen sich unter der Telefonnummer (04181) 28 50 melden.