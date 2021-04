Stand: 28.04.2021 14:23 Uhr Freiwillige Feuerwehren: Mehr Mitglieder trotz Corona

Die Freiwilligen Feuerwehren in Nordostniedersachsen haben trotz der Beschränkungen durch die Corona-Krise im vergangenen Jahr überraschend einen Mitgliederzuwachs registriert. "Wir hatten damit gerechnet, dass durch Corona die Leute abspringen, weil Übungsdienste und klassische Treffen, die man ja so mag, natürlich nicht stattfinden konnten", sagt Lüneburgs Kreisbrandmeister Torsten Hensel. Die Mitgliederzahlen stiegen hier und auch in anderen Landkreisen der Region jedoch um mehrere Dutzend. Ein Grund für das Plus sei die gute Jugendarbeit der Feuerwehr, vermutet Stades Kreisbrandmeister Peter Winter. Die Feuerwehren hoffen nun, dass sich der Mitgliederzuwachs nicht nur auf dem Papier bemerkbar macht, sondern auch beim Brandbekämpfungstrainung. Wenn die Inzidenzwerte sinken, sollen die Übungen in den kommenden Wochen wieder stattfinden.

