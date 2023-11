Stand: 27.11.2023 08:20 Uhr Freiwillige Feuerwehr Nindorf soll aufgelöst werden

Der Feuerwehrausschuss der Samtgemeinde Apensen (Landkreis Stade) berät am Dienstag über die Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr in Nindorf. Das geht aus einer Sitzungsvorlage hervor, über die zuerst das Stader Tageblatt berichtet hat. Die Gründe für die Auflösung liegen in fehlenden Kandidaten für den Posten des Ortsbrandmeisters und des stellvertretenden Ortsbrandmeisters. Zudem müssten erhebliche Investitionen in Gebäude getätigt werden. Nach den derzeitigen Planungen sollen sich die Feuerwehrleute aus Nindorf der Freiwilligen Feuerwehr in Goldbeck anschließen. Der Feuerwehrausschuss muss dafür zunächst einen Grundsatzbeschluss fassen. Endgültig entscheiden dann Aufsichtsbehörden und der Kreisbrandmeister über die Auflösung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min