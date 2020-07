Stand: 27.07.2020 16:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"FrauenORT" soll an Marianne Fritzen erinnern

In Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) wird im kommenden Jahr ein neuer "frauenORT" eröffnet. Der frauenORT Marianne Fritzen entstehe in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Samtgemeinde Lüchow, heißt es im Portal der Vernetzungsstelle, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Marianne Fritzen war Gründungsmitglied und Vorsitzende der Bürgerinitiative Umweltschutz e.V. Lüchow-Dannenberg. Sie stehe unter anderem für den gewaltfreien Widerstand gegen ein atomares Endlager in Gorleben, heißt es. Mit der Initiative frauenORTE Niedersachsen will der Landesfrauenrat Niedersachsen historische weibliche Persönlichkeiten einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen.

