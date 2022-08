Frau tödlich verletzt: Polizei sucht weiter nach Täter Stand: 11.08.2022 07:51 Uhr Nachdem eine Frau in Bad Fallingbostel tot vor einem Wohnhaus gefunden wurde, ist der oder sind die Täter weiterhin flüchtig. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Aus ermittlungstaktischen Gründen sind bis jetzt nur wenig Details zum Tatgeschehen bekannt. Die Frau wurde am Mittwochmittag auf einem Gehweg am Goethering in Bad Fallingbostel gefunden. Sie lag vor einem Wohnhaus. Reanimationsmaßnahmen der alarmierten Rettungskräfte blieben ohne Erfolg, teilte die Polizei mit. Die Frau starb demnach noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen.

Polizei sucht Zeugen

Der zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis ermittelt. Die Spurensicherung schirmte den Tatort mit einem Zelt ab und sammelte Spuren. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Tathergang geben können, sollten sich mit der Polizei in Soltau unter der Telefonnummer (05191) 938 00 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen, hieß es in einer Mitteilung.

