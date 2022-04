Stand: 03.04.2022 12:30 Uhr Frau stirbt bei Unfall im Landkreis Cuxhaven

Tödlicher Verkehrsunfall nahe Hagen im Bremischen (Landkreis Cuxhaven): Am Sonnabendvormittag ist ein Autofahrer auf der Kreisstraße 50 in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto blieb demnach auf dem Dach in einem Graben liegen. Der 84-jährige Fahrer konnte aus dem Fahrzeug gerettet werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Doch für seine 79-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät: Sie verstarb noch am Unfallort.

