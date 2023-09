Frau in Horneburg getötet - Ehemann festgenommen Stand: 14.09.2023 09:41 Uhr Eine 47 Jahre alte Frau ist in einer Wohnung in Horneburg (Landkreis Stade) getötet worden. Tatverdächtig ist ihr Ehemann. Der 43-Jährige wurde noch in der Wohnung festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die in Trennung lebende Frau am späten Mittwochnachmittag Sachen aus der Wohnung holen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei sei es offenbar zum Streit mit dem Noch-Ehemann gekommen. Der 43-Jährige soll seine Frau dann mit mehreren Messerstichen getötet haben.

Ehemann noch am Tatort festgenommen

Bekannte der Frau riefen Rettungsdienst und Polizei, wie es weiter hieß. Die 47-Jährige wurde demnach aber so schwer verletzt, dass sie noch in der Wohnung starb. In einem Nebenzimmer fanden die Beamten den Angaben zufolge den stark alkoholisierten Ehemann. Der 43-Jährige wurde festgenommen. Er sei dringend tatverdächtig und nach Stade in Polizeigewahrsam gebracht und dort vernommen worden.

Verdächtiger soll Haftrichter vorgeführt werden

Die genaue Todesursache soll am Donnerstag bei einer Obduktion in der Hamburger Rechtsmedizin ermittelt werden, hieß es weiter. Der Körper der Frau wies demnach mehrere Stichwunden auf. Der Verdächtige soll ebenfalls im Lauf des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Weitere Informationen Femizide in Deutschland: Wenn Männer Frauen töten Mehr als 100 Frauen sterben jedes Jahr durch die Hand ihrer Partner oder Ex-Partner. Wie kann die Gewaltspirale beendet werden? (20.08.2023) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.09.2023 | 09:30 Uhr