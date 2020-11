Stand: 29.11.2020 12:44 Uhr Frau in Buxtehude von Auto erfasst - Fahrer fährt weiter

Eine 58-jährige Fußgängerin ist in Buxtehude (Landkreis Stade) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kümmerte sich der Verursacher oder die Verursacherin nicht um die Frau und fuhr weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war die 58-Jährige am Sonnabendmorgen auf einem Gehweg mit ihrem Hund unterwegs, als sie vom Auto der unbekannten Person erfasst wurde. Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer entdeckte die Verletzte und wählte den Notruf. Die 58-jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04161) 64 71 15 beim Polizeikommissariat Buxtehude zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.11.2020 | 07:00 Uhr