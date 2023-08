Stand: 14.08.2023 07:38 Uhr Frau entdeckt mehrere Schlangen im Garten

Eine Frau hat am Samstag in ihrem Vorgarten in Soltau (Heidekreis) mehrere Schlangen entdeckt. Nach Angaben der Polizei sonnten sich die Tiere auf den Steinen. Die Frau alarmierte die Polizei. Die Beamten identifizierten die Schlangen als heimische Kreuzottern. Diese stehen unter Naturschutz und gelten als nicht aggressiv. Sie würden aber zur Verteidigung beißen, wie die Polizei weiter mitteilte. Das Gift könne bei Menschen schmerzhafte Reaktionen hervorrufen. Mitarbeiter der Wildtierhilfe Lüneburger Heide fingen die Kreuzottern ein und siedelten sie um.

