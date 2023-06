Stand: 15.06.2023 07:14 Uhr Frau bei Unfall eingeklemmt: Auto ruft die Feuerwehr

Eine 34-Jährige aus Harsefeld (Landkreis Stade) ist in der Nacht bei einem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt und leicht verletzt worden. Das automatische Notrufsystem ihres Wagens alarmierte die Leitstelle. Die Frau war auf der K52 in einer scharfen Kurve von der Straße abgekommen, so die Polizei. Sie riss mit ihrem Auto mehrere Straßenschilder mit und prallte gegen einen Baum. Das Auto schleuderte dann zurück auf die Straße. Durch den Knall wurden auch Anwohner auf den Unfall aufmerksam. Sie leisteten zusammen mit anderen Autofahrern erste Hilfe. Zeugen für den Unfall gibt es noch nicht. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (04161) 646-115 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.06.2023 | 08:30 Uhr