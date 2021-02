Stand: 16.02.2021 14:12 Uhr Forschungsprojekt: Wie verändern sich Städte durch Amazon?

Welchen Einfluss hat der weltgrößte Online-Händler Amazon auf Innenstädte? Dieser Frage geht Armin Beverungen, Professor am Institut für Soziologie und Kulturorganisation an der Leuphana Universität Lüneburg, in einem auf drei Jahre angelegten Projekt nach. In drei Teilstudien will er untersuchen, wie Amazon die Eigenschaften und Beziehungen des städtischen Raums verändert. Derweil untersucht Professor Volker Kirchberg die ökonomische und symbolische Wertschöpfung aus personenbezogenen Daten in Markt und Gesellschaft. Die Uni erhält für insgesamt 14 Forschungsprojekte zum digitalen Wandel Fördermittel in Höhe von insgesamt fast 1,2 Millionen Euro.

