Flugplatz Uelzen: Giftiger Schotter auf Landebahn? von Johannes Koch

Bei der Erweiterung des Flugplatzes Uelzen sind in den Jahren 1998 und 1999 rund 24.000 Tonnen alter Gleisschotter im Boden verbaut worden. Das belegen Unterlagen, die dem NDR vorliegen. Der Schotter stammt vom Südkopf des Bahnhofs Uelzen. Der Flugplatz, an dem der Schotter verbaut wurde, liegt mitten in einem Wasserschutzgebiet. Gleisschotter ist oftmals mit giftigen Stoffen belastet. Nach Recherchen von Hallo Niedersachsen überschreitet die Schwermetallbelastung am Flugplatz Uelzen die Grenzwerte teilweise um das 20-Fache.

Viele verschiedene giftige Stoffe

Nach Angaben des niedersächsischen Umweltministeriums treten in Gleisschotter viele verschiedene Giftstoffe auf. Schwermetalle gelangen durch Bremsabrieb in den Schotter, giftige organische Verbindungen, mit denen Holzschwellen früher bestrichen wurden und Pflanzenschutzmittel, mit denen die Bahnstrecken freigehalten wurden, finden sich ebenfalls an den Schottersteinen.

Hohe Werte in Wasserprobe

Auf Anfrage des NDR teilt der Landkreis mit, der Gleisschotter sei vor dem Einbau in das Wasserschutzgebiet vor 20 Jahren geprüft worden. Zudem bestätige ein Gutachten von 2018, dass vom Gleisschotter im Wasserschutzgebiet Uelzen keine Gefahr ausginge. Das Gutachten liegt dem NDR vor. Umweltbiologin Luise Giani ist Professorin an der Universität Oldenburg und hat das Gutachten durchgearbeitet. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Belastung durch Schwermetalle, krebserregende organische Verbindungen und ein Pflanzenschutzmittel in den genommenen Proben über dem Grenzwert liegt. Zudem seien die hohen Werte in einer Stauwasserprobe gefunden worden. Wo dieses Wasser hin fließt, sei unklar, so die Wissenschaftlerin.

Landkreis hält an eigener Bewertung fest

In dem Gutachten heißt es, unterhalb des Schotters sei eine wasserundurchlässige Bodenschicht. Die Wissenschaftlerin hält es dennoch nicht für ausgeschlossen, dass das belastete Wasser an dieser Fläche vorbeifließt. Der Landkreis hält trotz der Einschätzung der Oldenburger Wissenschaftlerin an seiner Bewertung fest. Tobias Linke, Baudezernent des Landkreises, räumte im Gespräch mit dem NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen aber ein, der Schotter würde aus heutiger Sicht wohl anders verwendet werden, um eine Gefährdung der Umwelt auszuschließen.

Geld für weitere Gutachten kurzfristig eingeplant

Inzwischen hat der Landkreis reagiert. Einen Tag nach Anfrage des NDR wurden kurzfristig 40.000 Euro im Haushalt 2020 für weitere Gutachten bereitgestellt. Dennoch bestehe kein Zweifel an der Unbedenklichkeit des Schotters, hieß es vom Landkreis. Es gehe darum, die bisherigen Ergebnisse zu untermauern. Die Betroffenheitslage der Region sei wahrgenommen worden, so der Baudezernent. Die Ausschreibung für das neuerliche Gutachten soll im ersten Halbjahr 2020 beginnen.

Verein Cumulus betreibt Flugplatz

Der Flugplatz Uelzen wurde Anfang der 1970er-Jahre zunächst mit einer Graspiste, Hallen, Aufenthaltsgebäude und Tower angelegt und später ausgebaut. Eigentümer ist der Landkreis, Betreiber der Flugsportverein Cumulus Uelzen. Dem Verein zufolge ist der Landeplatz unter anderem für Motorflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge, Hubschrauber, Segelflugzeuge und Fallschirmsprungbetrieb zugelassen. Neben Sportfliegern würden Unternehmen den Platz regelmäßig für Geschäftsflüge nutzen. Auch Privatpiloten von außerhalb nutzten den Flugplatz demnach - unter anderem für Pausen.

