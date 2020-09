Stand: 25.09.2020 12:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Flüchtiger rutscht filmreif an Laterne herunter

Bei der Flucht vor der Polizei ist ein Mann in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) aus dem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Hauses auf einen Laternenmast gesprungen. Dort ließ sich der 30-Jährige hinuntergleiten und rannte davon, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Erfolgreich war die filmreife Flucht nicht: Als die Beamten die nähere Umgebung durchkämmten, fanden sie den Mann "ein paar Häuser weiter in einem Treppenhaus hinter Kartons versteckt", wie es im Polizeibericht hieß. Gegen den Mann bestand demnach ein aktueller Haftbefehl über eine Freiheitsstrafe von über einem Jahr. Er wurde umgehend in ein Gefängnis gebracht. Der wegen Drogendelikten polizeibekannte 30-Jährige war den Beamten während eines Einsatzes am Donnerstag aufgefallen, als er sich in der Wohnung eines Bekannten aufhielt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.09.2020 | 13:30 Uhr