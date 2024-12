Stand: 19.12.2024 12:50 Uhr Neue Flächen für Windparks: Landkreis Harburg legt Standorte fest

Der Landkreis Harburg hat entschieden, wo im Kreisgebiet neue Windparks gebaut werden können. Dafür hat der Kreistag am Dienstagabend 2.500 Hektar Fläche ausgewiesen. Vor allem Gebiete um Tostedt und Salzhausen kommen demnach als Standorte für Windparks in Frage. Wie alle niedersächsischen Landkreise muss auch Harburg bis Ende 2027 zusätzliche Flächen für die Windkraft bereitstellen - nach Vorgaben des Bundes und des Landes Niedersachsen. Konkret müssen in Harburg rund 3.000 Hektar zur Verfügung gestellt werden, bis Ende 2032 knapp 4.000 Hektar. Ab dem 27. Dezember werden die Planungsunterlagen öffentlich ausgelegt. Bürgerinnen und Bürger können dann drei Monate lang ihre Einwände vorbringen.

