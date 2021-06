Stand: 03.06.2021 09:23 Uhr Firmen im Nordosten Niedersachsens suchen Azubis

Unternehmen in Nordostniedersachsen suchen händeringend Auszubildende. Im Landkreis Uelzen etwa gibt es noch mehr als 330 Ausbildungsplätze, die nicht besetzt sind - demgegenüber standen nach Angaben der Arbeitsagentur 230 Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben. Und Wirtschaftsverbände betonen: Die Pandemie hat die Ausbildungssituation verschärft. Die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer und die Agentur für Arbeit werben gemeinsam für Ausbildungsplätze. In drei Wochen planen Betriebe in den Landkreisen Lüneburg, Uelzen und Lüchow-Dannenberg ein Online-Speed-Dating: dabei wollen sie sich per Videokonferenz mit Jugendlichen treffen, um diese für eine Ausbildung zu gewinnen.

